Киев, , 22:13 — REGNUM Конгресс США одобрил военный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено выделение $300 млн на военную помощь Украине, сообщает 10 декабря интернет-портал «Український мілітарний» со ссылкой на The New York Times.

По утверждению украинских СМИ, Вашингтон намерен в 2020 году дать Киеву летальное вооружение, в том числе противокорабельные ракеты и какие-то системы ПВО.

Напомним, ранее США передавали Украине бронеавтомобили, артиллерийские радары, один из которых был захвачен войсками ДНР, противотанковые ракетные комплексы Javelin, вывезенные затем на хранение в Польшу, а также два списанных патрульных катера.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины практически постоянно находятся военные США, занимающиеся обучением подразделений ВСУ и Нацгвардии.

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