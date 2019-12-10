Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Елисейском дворце были содержательными, заявил 10 декабря американский госсекретарь Майк Помпео на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава Госдепа пояснил, что во время переговоров с Лавровым они много внимания уделили теме Украины, в том числе состоявшейся 9 декабря в Париже российско-украинской встрече на высшем уровне.

Напомним, 9 декабря Лавров участвовал в «нормандском» саммите, который проходил в Париже, а 10 декабря он прибыл в Вашингтон, где встретился с Помпео, а затем будет вести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: Трамп видит в РФ и Китае партнёров по контролю над вооружениями