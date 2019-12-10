Ташкент, , 21:47 — REGNUM Узбекская сторона в качестве вынужденной меры приняла решение отказать во въезде адвоката Грегуара Манжа на территорию республики, говорится в сообщении Генпрокуратуры Узбекистана.

«В отношении швейцарского адвоката Грегуара Манжа, позиционирующего себя адвокатом Каримовой сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством, деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечает ведомство, мандат иностранного адвоката Манжа, выданный швейцарскими властями ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Каримовой в Швейцарии и его пребывание на территории Республики Узбекистан стало возможным исключительно по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи.

«Несмотря на предоставленную возможность, Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана», отмечает надзорное ведомство.

Генпрокуратура поясняет касательно участия адвокатов в защите Каримовой, что все они являются гражданами Узбекистана, наняты ее близкими родственниками и имеют лицензии, на осуществление адвокатской деятельности, выданные в установленном порядке органами юстиции.

«Взаимодействие с адвокатами осуществляется на основании норм Уголовно-процессуального Кодекса, жалоб и ходатайств, касательно ограничения их прав по защите своего клиента не поступало», сообщает ведомство.

Как сообщалось ранее Генпрокуратура Узбекистана открыла в отношении Гульнары Каримовой новое уголовное дело в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами»