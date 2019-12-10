Киев, , 21:45 — REGNUM Договоренности, достигнутые на саммите лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже, могут быть сорваны на любом этапе их реализации, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Процесс не быстрый. Сохраняется большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов», — написал он на своей странице в Facebook.

В целом, как отметил Загороднюк, на саммите был достигнут определённый прогресс.

«Работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, первые за три года переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины по Донбассу, состоялись 9 декабря в Париже. Стороны подтвердили приверженность Минским соглашениям как основе для урегулированию конфликта.

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