Киев, , 21:44 — REGNUM Договорённости, достигнутые на встрече лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, могут быть сорваны в любой момент, заявил 10 декабря министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина что-то «показала всему миру» и не пойдёт ни на какие уступки.

«Украина показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Никаких уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Позиция заявлена, приоритеты обозначены, намерения определены», — написал Загороднюк.

При этом Загороднюк заявил, что договорённости об обмене пленными и создании дополнительных пропускных пунктов на линии соприкосновения являются прогрессом процесса.

«Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения», — отметил министр обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе с весны 2014 года продолжается вооружённый конфликт, фактически являющийся карательной операцией Киева против народа Донбасса. В ходе этих событий погибли не менее 15 тыс. человек.

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