Тегеран, , 21:44 — REGNUM Воздержаться от поездок в США призывают иранские власти своих соотечественников, в том числе студентов, сообщили 10 декабря в пресс-службе МИД Ирана.

Прежде всего обращение касается «элиты» и студентов, которые могут быть приглашены на научные конференции. В Тегеране заявили, что ехать в Штаты опасно из-за «политической ситуации» и «жёстких односторонних законов», которые действуют в США в отношении иранцев.

Напомним, с приходом к власти нынешнего американского руководства отношения Тегерана и Вашингтона настолько ухудшились, что Иран больше не рассчитывает ни на снятие, ни на смягчение санкций.

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