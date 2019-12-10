Архангельск, , 21:38 — REGNUM Выход двух членов партии «Справедливая Россия» из партийного совета при губернаторе не остался без внимания самого губернатора — Игорь Орлов выступил по этому поводу с открытым обращением:

«Впервые в практике работы в должности губернатора Архангельской области я вынужден использовать такой формат общения, как открытое обращение к членам политической партии. Партии, которая является одной из основ нашей политической системы, активно работает в Государственной думе и областном Собрании. Я обращаюсь к людям, которые, как я знаю, разделяют цели и задачи, которые ставит перед нами президент России, и активно работают над их реализацией.

К сожалению, я вынужден выбрать подобный формат общения. Во многом это связано с позицией двоих человек из руководства регионального отделения и фракции «Справедливая Россия» в областном Собрании. Позицией неконструктивной и нелогичной.

Всегда считал и считаю, что главное в политике — умение обсуждать и договариваться, искать и находить точки соприкосновения. Особенно в тех вопросах, которые напрямую касаются интересов жителей Архангельской области.

Именно как площадка для подобного диалога и был создан совет политических партий при губернаторе Архангельской области, где зачастую в остром диалоге с участием представителей всех парламентских партий мы находим конструктивные решения.

Заявление отдельных представителей регионального отделения «Справедливой России» о выходе из совета политических партий не ставит крест на этом диалоге, открытом для всех парламентских политических сил. Но саму партию лишает возможности участвовать в конструктивном обсуждении проблем. Говоря откровенно, лидеры отделения сознательно отстраняют рядовых членов партии от участия в легитимном политическом процессе.

Уверен, что в региональном отделении есть здоровые политические силы, ответственные люди, которые способны верно оценить неудачный политический демарш.

Я как глава региона всегда был и остаюсь открытым для конструктивного диалога с ответственными и неравнодушными людьми, вне зависимости от их политической принадлежности, если этот диалог нацелен на то, чтобы сделать жизнь жителей Архангельской области лучше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, совет партии покинули два депутата областного собрания — Ирина Чиркова и Алексей Кувакин, обвинив губернатора в игнорировании позиции большинства граждан и мнения оппозиционных парламентских партий, в частности, в отношении проекта «Экотехнопарк Шиес».