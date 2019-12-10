Киев, , 21:29 — REGNUM Киев может взять под свой контроль границу с Россией в Донбассе постепенно, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью телеканалу Hromadske.

По его словам, этот процесс можно завершить за два дня до выборов в республиках Донбасса.

«Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов раз — и вся граница у нас под контролем», — сказал министр внутренних дел Украины.

Напомним, Киев постоянно заявляет о необходимости восстановления контроля над границами республик Донбасса с Россией, несмотря на то, что этот процесс, согласно Минским соглашениям, должен начаться после полного урегулирования вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине контроля над границей народных республик с Россией приведёт к массовым убийствам жителей ДНР и ЛНР.

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