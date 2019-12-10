Бишкек, , 21:27 — REGNUM С момента внедрения электронного единого реестра в Киргизии резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом сегодня, 10 декабря, на заседании совета по судебной реформе заявил президент Сооронбай Жээнбеков, передает пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, сегодняшняя статистика преступности отображает реалии, поскольку фактически увеличилось не количество преступлений, а количество и зарегистрированных противоправных действий.

«Теперь уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать дела по собственному усмотрению. Для должностных лиц, скрывших заявления, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул он.

При этом президент Жээнбеков отметил, что пока еще в республике внедрен только один элемент этого реестра — блок досудебного производства, и еще не начали работать судебный блок и блок исполнения наказания.

«В районных и городских отделах внутренних дел были внедрены должности заместителей по досудебному производству. Также в министерстве внутренних дел была создана служба по первичной проверке проступков», — подытожил глава государства.