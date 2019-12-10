Ашхабад, , 21:16 — REGNUM Назначенный два месяца назад новый министр внутренних дел Туркмении Мамметхан Чакыев обязал всех сотрудников правоохранительных органов представить справки об их имуществе, передает «Хроника Туркменистана».

Также туркменские полицейские должны будут отчитаться об имуществе, принадлежащем их родственникам — домах, земельных участках, квартирах, автотранспорте и банковских счетах.

Руководство МВД обещает принять жесткие меры в отношении правоохранителей, размер чьего имущества окажется несопоставимым с их легальными доходами за период службы в органах внутренних дел.

Полицейские считают, что таким способом новый руководитель правоохранительного ведомства ставит перед собой цель продемонстрировать президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову борьбу с коррупцией в полиции.

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