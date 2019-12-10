Борис Ковалев, 10 декабря 2019, 21:13 — REGNUM Некий чешский политикан предложил поставить памятник генералу Власову. За спасение Праги. Я не буду сейчас дискутировать по этому поводу, но замечу: если ставить его, то нужно учитывать все заслуги…
В последние десятилетия в Европе к этой личности особое внимание. В первую очередь — как якобы беззаветному борцу за свободу России и сталинской тирании. Кем его только не именуют: и лучшим полководцем Красной армии (до того, как он попал в немецкий плен), спасителем Москвы во время советского контрнаступления зимой 1941 — 1942 гг.
Я не буду сейчас спорить по этому вопросу. Более того, замечу, что советские пропагандисты во время войны немало напортачили, пытаясь его дискредитировать. Иногда слова, доведенные до какого-то абсурда, приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Это я про советскую листовку «К русским людям, обманутым немцами».
В ней Власов обвинялся в том, что он в 1937—1938 годах был активным участником контрреволюционных троцкистских организаций и вместе с другими врагами народа пытался загубить нашу Родину. Далее из текста следовало, что его неоднократно прощали и даже повышали в должности. Летом 1941 года под Киевом он сдался немцам в плен и завербовался к ним «как шпион и провокатор». После этого он вернулся в расположение Красной армии и получил возможность со стороны советского командования «доказать свою невиновность». Власов последовательно сдал немцам свои армии под Киевом, Москвой и Ленинградом, после чего окончательно перебежал к своим хозяевам летом 1942 года.
Власов — не просто человек. Он еще и символ. Символ, в значительной степени выдуманный нацистскими пропагандистами. Особенно он оказался востребован после того, как стало понятно, что гитлеровцы и их союзники рано или поздно проиграют войну. Тогда в антисоветских передачах на русском языке регулярно сообщалось о Русской освободительной армии, причем созданной еще весной 1942 года, хотя первые упоминания о данной структуре появились в немецкой пропаганде весной 1943 года.
При этом бывший генерал-лейтенант Красной армии А. А. Власов, вставший на путь сотрудничества с нацистами, именовался «вождем русского освободительного движения» и «руководителем Русской Освободительной Армии». Но у этого «вождя» и «руководителя» враги обозначались такие же, как и у III Рейха. Следовательно, к ним относились не только большевики, ни и евреи, и англо-американские капиталисты.
Если почитаешь газеты «Доброволец», «Заря», журнал «Блокнот солдата РОА» то узнаешь о том, что
Но реально гитлеровцы стали использовать Власова и его солдат только тогда, когда до их краха оставались считанные месяцы: с конца 1944 года. Казалось, что здесь можно было бы повести себя как истинно национальный независимый лидер. Без антисемитизма и антиамериканизма. Но союзник и вассал Гитлера без этого не был бы союзником и вассалом Гитлера.
Так через два месяца после подписания так называемого «Пражского манифеста» генерал Власов в торжественной обстановке встретился со своими сторонниками. Там он обратился с приветственной речью к генералу СС Готтлобу Бергеру и другим немецким генералам, а также к «друзьям и братьям».
Власов заявил о том, что благодаря принятию в Праге 14 ноября 1944 года манифеста, указаны пути, «по которым идут народы России для спасения своей родины от большевизма и для установления нового национально-трудового устройства в нашей стране». Так и хочется уточнить: «А в чем заключается это новое национальное устройство?».
Это объясняет следующий оратор, тем более, что Власов далеко не ушел. Он сидит в первом ряду и аплодирует таким словам:
Иными словами получается, что кое-кто в современной Праге Холокост одобряет. Одно плохо: не докончили благое дело борьбы с «жидовством и большевизмом».
Далее выдержка из слов самого Власова: «Германия исторически сейчас единственная скала и сила, которая стоит против большевизма в Европе. Вот поэтому мы ее и поддерживаем».
Ну, а как же тогда США и Великобритания? Почитаем своего рода инструкцию, адресованную солдатам РОА со вполне приемлемым для современной Европы названием «Наш долг — бороться с большевизмом». Но содержание какое!
На протяжении всей войны нацисты критиковали союз СССР с Великобританией и США. Одним из утверждений гитлеровской пропаганды было то, что эта война для русского народа является войной за чужие интересы. Газетные «лозунги дня» регулярно провозглашали, что «англо-американские плутократы и жидовствующие капиталисты — это злейшие враги всех трудящихся!»
Так что для настоящего власовца что большевик, что англичанин или американец — один враг. А что нужно с врагом делать? Правильно — уничтожать. Статья из коллаборационистской газеты «За родину» «Отвага и боевая доблесть». Это про Второй фронт, про операцию «Оверлорд». И про потери, которые тогда понесли наши союзники по антигитлеровской коалиции.
Я знаю, что немало бывших власовцев нашли убежище в послевоенных США и Канаде. Быть может, среди них был и указанный Семен Бондарев. Быть может, на соседней улице с ним, где-то в Кливленде или Торонто жили семьи тех, чьих мужей и сыновей он убил. Его командиром был Андрей Власов. Интересно, а там, в этих городах, найдется политик, который предложит увековечить его память?
Борис Ковалев, доктор исторических наук, член редколлегии Российской библиотеки Холокоста