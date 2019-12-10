Могадишо, , 20:57 — REGNUM В столице Сомали — городе Могадишо вооруженные боевики, переодетые в полицейскую форму, напали на отель. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает местное издание Garowe Online.

Сообщается, что боевики, переодетые полицейскими, подъехали к отелю SYL Hotelна атомобиле. Они ворвались в здание и открыли огонь.

Сейчас идет перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.

отвественность за нападение уже взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)