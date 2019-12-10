Москва, , 20:54 — REGNUM Вынося приговоры за правонарушения во время «московских протестов» лета 2019 года, российская судебная система действовала селективно и сдержанно, отметил в комментарии для ИА REGNUM во вторник, 10 декабря, президент «Опоры России» Александр Калинин, комментируя обсуждение этого вопроса на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

10 декабря в Международный день прав человека президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Основными темами стали совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом и защита прав несовершеннолетних. Кроме того, обсуждалась тема акций протеста.

« Мне кажется крайне важным, в контексте разговора о минувших московских протестах и приговорах по ним , указать на то, что наша судебная система действовала, на самом деле, довольно селективно и сдержанно. Если посмотреть на приговоры по делам о беспорядках, то становится понятным, что наказания были крайне дифференцированы, целый ряд фигурантов был оправдан, многие отделались штрафами. Это важно подчеркивать, так как сейчас в медиа-пространстве явно какой-то обвинительный уклон господствует в отношении правоохранительных органов и судов по делам о массовых беспорядках.

С другой стороны давайте укажем и на то, что постоянно забывают в пылу текущей политической полемики. А именно — на тот конкретный ущерб, который несанкционированные акции приносят бизнесу и городской среде. Не секрет, что перекрытия ключевых магистралей города, срыв мероприятий, уменьшение турпотока крайне негативно влияет на работу бизнеса. А ведь бизнес (и особенно малый и средний) — это и рабочие места для жителей, и туристические места для приезжих, и налоги для Москвы.