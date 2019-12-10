* запрещённая в России организация

Москва, , 20:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что запрет в России движения «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершенно оправдан и соответствует законодательству. Речь об этом зашла сегодня, 10 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Член СПЧ адвокат Юрий Костанов заявил, что решение Верховного суда о запрете «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является якобы несправедливым, так как организация не совершала терактов, но ее членов все равно приговаривают к очень большим срокам. По его словам, единственное доказательство, которое упоминает суд, — список террористических организаций Госдепа США.

Однако Путин заявил, что эта организация совершенно не безобидна, как пытается представить адвокат Костанов. Российский лидер напомнил, кем и когда была создана эта организация и с какой целью.

«Что касается вашей позиции по известной организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую вы считаете безобидной. Эта организация создана в 1953 году в Иерусалиме одним из ваших — условно — коллег, судьей шариатского суда. Она в своих уставных документах, основополагающих, прямо провозглашает необходимость создания всемирного халифата путём захвата власти и продвижения своих идей в различных государствах мира, и российское государство здесь не исключение», — сказал президент России.

Путин признал, что во многих странах мира эта организация работает легально, но во всех странах Шанхайской организации сотрудничества она запрещена как террористическая. Кроме того, она запрещена в таких исламских странах как Саудовская Аравия, Египет, Тунис. Запрещена она также в Германии и в США.

По сути, организация является сектой. Она запрещает своим членами обращаться к другим религиям, активно вмешивается в частную личную семейную жизнь и в имущественные вопросы. Также членам организации запрещено переливать кровь и уже были летальные случаи в связи с этим. Последний такой случай в России произошел в Кабардино-Балкарии в 2018 году, отметил Путин. Тогда умер ребенок.

«Там, где помощь оказывалась адептам этого движения принудительным образом, там детей удалось спасти», рассказал президент.

Путин подытожил, что решение Верховного суда РФ о запрете «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принято в полном соответствии с действующим в России законом.