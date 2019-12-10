Москва, , 20:37 — REGNUM Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова на встрече региональных омбудсменов с президентом России Владимиром Путиным пожелала защитить права президента РФ из-за его насыщенного графика.

В начале своего выступления Москалькова поздравила Путина с Международным днем защиты прав человека. Она отметила, что у Путина очень плотный график, и он совсем недавно прилетел из Парижа, где участвовал в девятичасовом «нормандском саммите».

«И видя ваш сегодняшний график, вы прилетели ночью», — сказала Москалькова.

Путин со смехом уточнил:

«Утром. Прилетел утром».

Москалькова ответила главе государства:

«Это еще хуже! Мы тоже все вместе хотим защитить ваши права на отдых. Желаем, чтобы ваши права не нарушались. Особенно на отдых», — отреагировала омбудсмен.