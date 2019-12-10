Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен во время встречи в Вашингтоне с главой МИД России Сергеем Лавровым обсудить вопросы контроля за вооружениями, национальную безопасность США и выборы, сообщил 10 декабря официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в интервью Fox Business Network.

По его словам, выстраивание отношений со всеми странами мира является обязанностью любого президента США.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. В данный момент проходит его встреча с главой госдепа США Майком Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ посещал США в мае 2017 года, встретившись с президентом Дональдом Трампом и главой госдепа Тиллерсоном.

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