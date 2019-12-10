Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Переговоры с Москвой жизненно важны для интересов Соединённых Штатов, заявил 10 декабря представитель администрации президента США Хоган Гидли в эфире Fox.

Отвечая на вопрос о возможной критике в адрес американского президента Дональда Трампа за переговоры с Лавровым, Гидли сказал:

«Послушайте, такого рода переговоры жизненно важны для благосостояния Америки».

Представитель Белого дома напомнил, что Трамп не раз заявлял о планах поладить с Россией. К тому же глава государства и должен по роду своей деятельности развивать отношения с другими странами, отметил Гидли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Госдепе прошли переговоры Лаврова с американским коллегой Майком Помпео. После этой встречи запланированы переговоры Лаврова и Трампа.

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