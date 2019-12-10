Бишкек, , 20:28 — REGNUM Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал гражданина России Аброра Азимова, являющегося уроженцем Киргизии, виновным в организации теракта в метро и приговорил его к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ИА REGNUM

Его брата Акрама Азимова приговорили к 28 годам тюрьмы, Мухамадюсупа Эрматова — также к 28 годам, Ибрагимжона Эрматова — к 27 годам, Содика Ортикова — к 22 годам.

Других соучастников этого преступления — Махаммадюсуфа Мирзаалимова, Азамжона Махмудова, Дилмурода Муидинова и Шохиста Каримова суд отправил в места лишения свободы на 20 лет, а Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева — на 19 лет.

Также каждого из террористов оштрафуют на суммы от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля 2017 года в городе Санкт-Петербург террорист-смертник подорвал себя в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 15 человек и сам террорист, еще 87 человек получили осколочные ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следственных органов, исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство в 2011 году.