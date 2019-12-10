Киев, , 20:21 — REGNUM По итогам «нормандского саммита» в Париже президент России Владимир Путин получил то, что он хотел, заявил сегодня, 10 декабря, украинский политик, бывший министр в правительстве Гройсмана Владимир Омелян.

«На уступки (Путин) не пошел, вывода российских войск и возвращения захваченных территорий даже не ожидается. Ситуация подвешена… кейс Украины закрыт, мы же «договорились договариваться», — заявил Омелян.

Он заявил, что реакция на Зеленского хорошо читалась на лицах Меркель и Макрона: «Это взгляд на подростка, который неизвестно что выкинет в следующую секунду».

«Как результат — на самом деле ни один важный вопрос для Украины не решен: обстрелы не прекратились, будущее Донбасса туманное, вопрос Крыма не поднимался, о репарациях Зеленский даже не заикнулся», — негодует Омелян.

Критически политик оценил и договоренности об обмене удерживаемыми лицами, отметив, что для Путина это легкий пункт — «на следующий день он может взять еще сотню в плен для нового обмена».

Резюмируя, экс-министр «откровенно» заявил, что лучше бы «Зеленский сидел дома и занимался реформами, которых нет».