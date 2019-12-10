Ашхабад, , 20:21 — REGNUM В столице Туркмении состоялся международный форум, приуроченный Дню прав человека. Мероприятие посвящено вопросам, касающимся образования в области прав человека, передает «Медиа-Туркмен».

На заседании эксперты из России, Туркмении, Киргизии, Грузии и Армении, а также представитель программы развития ООН Натиа Нацвлишвили и представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Ришард Коменда обменялись мнениями о международных нормах и об опыте разных стран в этой сфере, а также обсудили перспективы внедрения учебных программ по правам человека в систему образования Туркмении и других стран.

Ришард Коменда подчеркнул, что поскольку одним из основных вопросов является подготовка экспертов в области прав человека, то необходимо разработать курсы и внедрить их в учебную программу туркменских вузов.

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