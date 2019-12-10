Москва, , 20:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов. Речь об этом зашла сегодня, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека и развитию гражданского общества.

Путин сказал, что конечно же каждый гражданин России имеет право на протест в любой законной его форме.

«Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами», — сказал Путин.

Однако государство обязано блюсти законность, и даже казалось бы незначительные проявления агрессии в сторону представителей власти и органов правопорядка необходимо пресекать.

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!» — сказал Путин.