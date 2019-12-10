Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Популярность среди членов Демпартии США бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон оказалась выше, чем у кандидата в президенты страны Джо Байдена, сообщает 10 декабря Elections Central.

Среди демократов Клинтон поддерживает 21%, Байдена — 20%. На третьем месте по уровню поддержки находится сенатор Берни Сандерс — с 12%, за ним следует сенатор Элизабет Уоррен с девятью процентами и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана, США) Пит Буттеджадж с семью процентами.

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Напомним, рейтинг Байдена обрушился на фоне скандала вокруг импичмента американского президента Дональда Трампа. Клинтон не объявляла о планах баллотироваться в президенты в 2020 г.

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