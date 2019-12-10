Ашхабад, , 20:18 — REGNUM В министерстве иностранных дел Туркмении состоялось заседание круглого стола, посвященного национальной стратегии по предупреждению экстремизма и противодействию терроризму на 2020 — 2024 годы. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Участие в мероприятии, организованном при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Туркестанском регионе, приняли представители туркменского МИДа, министерства нацбезопасности, МВД, министерства обороны, генпрокуратуры, верховного суда, миграционной службы, пограничной службы, таможенной службы, министерства финансов и экономики, института государства, права и демократии.

Участники конференции обсудили планы по реализации задач, вытекающих из национальной антитеррористической стратегии, и констатировали по ее итогам, что в Туркмении созданы все условия для полномасштабного эффективного противодействия терроризму и предупреждению экстремистских проявлений.

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