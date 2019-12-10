Москва, , 20:17 — REGNUM Российское Минобороны усилило Каспийскую флотилию батальоном специального назначения, способным действовать на территории всего Центрально-Азиатского региона, сообщает 10 декабря газета «Известия».

В задачи батальона входят операции в глубоком тылу противника, а также корректировка ударов крылатыми ракетами, авиацией и артиллерией.

Батальон сформирован в составе 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Бойцы батальона оснащены и обучены десантированию с воздуха, с моря и из-под воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет Каспийская флотилия начала приобретать особое стратегическое значение. В частности, осенью 2015 года корабли флотилии осуществили удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии, доказав способность «держать под прицелом» восточную часть Средиземного моря и Персидский залив.

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