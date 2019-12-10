Москва, , 20:10 — REGNUM Выбранный 30 лет назад курс остаётся для Казахстана актуальным и по сей день, пишет Олег Старцев в статье «Курсом елбасы» в газете «Версия».

«1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента страны. Он был установлен в 2011 году в знак признания достижений Нурсултана Назарбаева — в том числе по налаживанию отношений с РФ. Сейчас страной руководит Касым-Жомарт Токаев. Изменились ли с его приходом отношения между Нур-Султаном и Москвой или же Казахстан по-прежнему является верным партнёром и союзником России?

Помимо Дня первого президента Казахстан отмечает в декабре ещё один праздник. 16 декабря 1991 года был принят закон «О независимости и суверенитете государства», в связи с чем с тех пор эта дата является Днём независимости Казахстана. При этом нельзя не отметить факт: по данным ВЦИОМа, из всех бывших республик Советского Союза именно Казахстан (наравне с Белоруссией) россияне считают наиболее дружественной для РФ страной. Такое отношение оправданно.

В отличие от других республик, получивших независимость, Казахстан сумел не допустить ущемления прав русскоязычного населения. Этнические русские имеют столько же прав и возможностей, сколько коренные казахи.

Русский является рабочим языком в государственных органах, а все сайты государственных органов обязательно имеют русскоязычную версию. Эта политика сформировалась благодаря твёрдой позиции Нурсултана Назарбаева, изначально провозгласившего курс на дружбу и сотрудничество с Россией. Как результат — РФ стала для Казахстана не только ведущим экономическим парт­нёром, но и главным политическим союзником. Более того, именно идея Назарбаева о построении единого Евразийского пространства, озвученная им ещё в начале 90-х, легла в основу нынешнего ЕАЭС.

То, что личная власть для него вовсе не является абсолютом,Нурсултан Назарбаев продемонстрировал минувшей весной, добровольно сложив с себя полномочия главы государства. Потому добровольный уход елбасы (лидера нации. — Ред.) с президентского поста стал весьма значимым событием мирового масштаба. Ведь не секрет, что вторым соседом Казахстана является Китай, не скрывающий своих интересов по освоению Центральной Азии. В связи с чем позиция нового руководства Казахстана оказывается важным фактором для формирования международной политики России — не только текущей, но и будущей.

«От лукавого»

О своей отставке Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта. Освободившийся пост главы государства занял спикер сенатаКасым-Жомарт Токаев, спустя три месяца уверенно победивший на внеочередных президентских выборах. Сам Назарбаев сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан». Транзит власти, предпринятый елбасы, эксперты называют образцовой практикой с точки зрения сохранения стабильности в государстве. Тем не менее с недавнего времени как в казахстанских, так и в зарубежных СМИ и интернет-пабликах стала муссироваться мысль: на политическом олимпе страны тихо зреет кризис. Конкретно говорится о якобы возникшем двоевластии и нарастающих противоречиях между Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым на фоне разделения полномочий. Подобные утверждения носят, как правило, анонимный характер и больше похожи на информационные вбросы, однако свой след в умах оставляют.

О том, кто распространяет эти «сенсации», гадать можно долго — Казахстан, как уже говорилось, остаётся важным игроком на политической арене. И, судя по всему, речь идёт о чём-то большем, нежели случайно пущенная досужим выдумщиком «утка», поскольку в начале октября Назарбаев лично прокомментировал появившийся слух в интервью телеканалу

«Хабар». «Я слышу это всё, читаю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, двоевластие. Наши беглые воры — предатели Родины запускают оттуда такую информацию, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления», — заявил Назарбаев. Как отметил первый президент, он даёт советы Касым-Жомарту Токаеву, но окончательные решения тот принимает исключительно сам.

В подобном ключе говорит и действующий президент. Политологи отметили, что своё послание народу Казахстана Касым-Жомарт Токаевпоказательно начал с утверждения: новых успехов страна может достичь, только обеспечив преемственность политики елбасы. Именно этот принцип правительство, по словам Токаева, ставит во главу угла, в том числе в отношениях с Россией.

На тему сотрудничества с РФ Касым-Жомарт Токаевне раз высказывался и прежде. Стоит отметить, что местом своего первого зарубежного визита в должности главы государства он выбрал именно Москву. Токаев прокомментировал выбор так: «Нурсултан Назарбаев всегда подчёркивает, что отношения между Казахстаном и Россией являются эталонными. Поэтому моя обязанность как главы государства состоит в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества». Позже прозвучало ещё более откровенное заявление, на которое наверняка обратили внимание в мировых столицах: его обязанность как преемника Назарбаева на посту президента состоит в том, чтобы беречь дружбу с РФ, а для Казахстана Россия является «ближе любого родственника». Впрочем, не могут ли эти заявления быть обычным политесом? Пожалуй, тогда стоит не прислушиваться к словам, а смотреть на дела.

На высшем уровне

За восемь месяцев, прошедших после отставки Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев уже трижды встречался с Владимиром Путиным. Последняя такая встреча прошла в начале ноября в Омске, где обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества двух государств, в том числе в рамках реализации евразийских мегапроектов «Один пояс, один путь» и «Север — Юг». Кроме того, Токаев и Путин провели закрытые переговоры, тема которых осталась в тайне. До этого Москву с рабочим визитом посетил Нурсултан Назарбаев, где его также встречал президент России, а 11 ноября между ними состоялся телефонный разговор. В октябре с официальным визитом в столицу РФ прилетала спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, а в сентябре с Сергеем Шойгу встречался его коллега, глава казахского минобороны Нурлан Ермекбаев. Не раз вылетали в Нур-Султан на переговоры и высшие российские чиновники. Всё это явно свидетельствует о том, что между Россией и Казахстаном активно идут политические отношения, в развитии которых явно заинтересованы обе стороны. Что может являться их темой? Явно речь идёт не о каких-то сиюминутных вопросах. «В Центральной Азии усиливается региональное сотрудничество и взаимодействие. Казахстан в этой ситуации может и должен стать «мостом» между Россией, ЕАЭС с другими странами с выходом на юг. В свете транзита власти казахстанско-российские отношения являются стержневыми для Евразийского экономического союза и имеют большие перспективы», — считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьёв.

Алексей МУХИН, политолог, генеральный директор Центра политической информации: — Несмотря на некоторые «подвод­ные камни», отношения между Россией и Казахстаном развиваются поступательно и динамично. Достаточно посмотреть на личное общение президента РФ Владимира Путина с нынешним президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также и с ушедшим в отставку, но продолжающим оставаться политическим «тяжеловесом» первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, чтобы понять: отношения между двумя государствами складываются на основе взаимопонимания. В отличие от поведения глав некоторых стран бывшего СССР казахское руководство чётко даёт понять, что оно ощущает, во-первых, границы своей и чужой суверенности и, во-вторых, степень возможной интеграции, выступая действительно полноправным партнёром России в этом вопросе. Без претензий, но и без лишнего пафоса, что, конечно, способствует оздоровлению этих отношений.

Потому сотрудничество Нур-Султана с Москвой будет только укрепляться, уверен политолог Талгат Калиев. «Становление Евразийского экономического союза формировалось в тот период, когда Касым-Жомарт Токаевнаходился в высших эшелонах власти. Сейчас Нурсултан Назарбаевявляется почётным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Соответственно Токаев как его верный ученик и последователь будет помогать ему в реализации полномочий на этой должности», — говорит Калиев.

Активизация взаимоотношений идёт не только в политической сфере. По состоянию на конец сентября товарооборот между Казахстаном и Россией достиг 13,6 млрд долларов. Подписано соглашение о газификации Байконура, обсуждается вопрос о строительстве в Казахстане атомной электростанции, достигнута договорённость о начале сборки в Алма-Ате вертолётов Ми, из Москвы в Нур-Султан теперь будет летать лоукостер. В планах на перспективу — открытие совместного российско-казахстанского вуза. Одновременно при поддержке посольства Казахстана в РФ развиваются гуманитарные контакты — только за последний месяц в Москве прошла Неделя казахстанского кино, в Большом театре выступили музыканты «Астана Опера», а в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее открылась выставка «Золотое наследие Казахстана». Кроме того, в знаменитом столичном театре «Современник» в рамках Дней Республики Казахстан в Российской Федерации с аншлагом прошла премьера спектакля «Фариза», посвящённого казахской поэтессе Фаризе Онгарсыновой. А 15 ноября в Касимовском районе Рязанской области состоялась церемония открытия мемориальной плиты казахскому султану и видному государственному деятелю начала XVII века Ораз-Мухаммеду Онданулы, похороненному здесь. Автором установки памятного знака выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. В ходе торжественной церемонии он напомнил, что Ораз-Мухаммед является родоначальником полноценной дипломатии между Великой Степью и Русью. «Этот памятник посвящён не только исторической личности Ораз-Мухаммеда, но и целой эпохе становления истинно братских отношений между нашими великими народами», — отметил посол. Что ж, судя по всему, выбранный 30 лет назад курс остаётся для Казахстана актуальным и по сей день».