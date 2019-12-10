10 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Все эти разговоры о борьбе против режима — как то говорится, для лохов. На самом деле пигмеи хотят только одного: превратить большую страну в маленькую точку, которую подчинить и преобразовать можно сугубо по своим лекалам. И никакой свободы, никакой ответственности — и никакой любви.

Платон Беседин, , 21:00 — REGNUM Егор Жуков, едва выйдя на свободу, тут же заявил, что собирается двинуть в по-настоящему большую политику. Партия, а далее, как то говорят, президентский пост. Сам Жуков последнюю амбицию не озвучивал, но за него высказались другие. Во многом власть сама сделала Жукову солидный пиар, не доведя начатое до конца.

Участник акции протеста несистемной оппозиции. Август 2019 года, Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Егор Жуков — это, конечно, продукт. Он несамостоятельный человек, очевидно. Да, в чём-то смелый, в чём-то талантливый, но — нарисованный, слепленный под заказ. И Егор знал, как его станут использовать. И был за то двумя руками. Его речь в суде — это компиляция подсказанных тезисов, сплетённых воедино так, чтобы понравиться тем, кто всегда обманываться рад.

Когда нам говорят, что люди, подобные Жукову, выступают против «режима» и только против него — это неправда. Такие, как он, отделяют себя не от власти, не от чиновников, а от народа. Во-первых, сколько людей в России реально поддерживает нынешний режим? Сколько людей готовы проголосовать за того же Путина? Во-вторых, разве не существует в стране тех, кто недоволен режимом, но не готов поддерживать Жукова, Гудкова, Яшина, Навального или Соболь? Такие люди ведь тоже есть, правда?

Однако нам настойчиво впаривают рекламный продукт, говоря: либо ты за страшный режим, либо за светлоликих — либо за бесов ты, либо за ангелов. Но так не бывает. Многие, если не большинство — они посерёдке. И главное — прежде, чем сметать режим, хорошо бы предложить альтернативу, проект. Но именно с этим никто и не заморачивается.

Всякий раз, когда у оппозиции появляется какой-нибудь более или менее заметный персонаж, его тут же тащат на знамёна, усаживают в первый ряд «избранных». Вот Соболь, вот Оксимирон, вот Дудь, вот ещё кто-то. При этом одни и те же люди делают им промоушн. Для того порой достаточно сущего пустяка. Ну, например, однобокого фильма о Беслане. Или протестной песни. И вот, как в случае Жукова, заявлений в видеоблоге и пламенной речи в суде. Всё? Ничего больше не требуется, чтобы стать избранным?

Егор Жуков Скриншот видео YouTube канала @Блог Жукова

Мелкий масштаб — вот что поражает в «избранниках», их совершенно крошечные размеры. Ведь, согласитесь, раньше — и дело тут не в траве, которая бала зеленее — масштаб революционеров оказывался заметно больше. Ленин или Сталин, Троцкий или даже тот же Ельцин — это фигуры, к которым как ни относись, но их сложно не заметить сквозь линзы истории. Для вхождения в пантеон им понадобилось чуть больше, нежели выложенный в интернет монолог перед камерой.

Сегодня же мы наблюдаем чудовищную пигмеизацию и людей, и процессов. Орда пигмеев лепит великанов из более удачливых, крупных пигмеев. В конечном счёте это приводит не только к пигмеизации социального, политического протеста, но и к пигмеизации государственных процессов как таковых. Потому что в таком случае власть частично сама должна обратиться в пигмеев.

Но что может случиться, когда вместо «кровавого режима» придёт «свет»? Представим, гипотетически. Тут сразу вырисовываются две глобальных проблемы. Первая — тотальная пигмеизация всей страны. Она неизбежна, потому что любой выдающийся над полем колосок подлежит немедленной ликвидации. Пигмеи не только агрессивны, но и, прежде всего, завистливы. Вторая — чтобы управлять, нужно нечто большое, нежели выкладывать ролики в социальные сети и блеять сладкими голосами. Нужен опыт, нужны знания. Нужно, на самом деле, много чего. И изъеденный молью аргумент: мол, научатся в процессе — он не катит. На кошках пусть тренируются в других местах, а здесь — люди. Так что всеобщий крах в случае торжества пигмеев неизбежен.

Однако последних это не волнует. Потому что, повторюсь, пигмеи и «избранники» борются не против режима, но против народа как такового. Выходит из тюрьмы Жуков — и тут же его адвокат, господин Новиков, говорит следующее: «Я верю в эффективность насилия». И далее там же: «Тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ». От себя Новиков также обещает добавить денег. ЗСУ — это вооружённые силы Украины, если кто не понял.

Любовь Соболь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сколько людей в России поддержат данное решение адвоката? Большинство ли? Нет, конечно. Потому что народ знает, кто и для чего утюжит Донбасс и русских людей там. Новиков же фактически поддерживает уничтожение этих людей. Но народ не с ним. Народ против таких новиковых и жуковых — против пигмеев.

Однако тут же в оборот запускается ещё один заскорузлый тезис: да народ же не тот, ему ещё пояснить и показать надо, как жить и как действовать — а сделать это смогут только соболи, жуковы, оксимироны, дуди и прочие. Неправильно вы, дяди фёдоры, бутерброды едите. И вообще неправильно вы живёте.

Поэтому все эти разговоры о борьбе против режима — как то говорится, для лохов. На самом деле пигмеи хотят только одного: превратить большую страну в маленькую точку, которую подчинить и преобразовать можно сугубо по своим лекалам. И никакой свободы, никакой ответственности — и никакой любви. Не понимающие этого — глупы, и глупость в данном случае сродни предательству. Не против власти, повторю, а против своего народа.