Киев, , 19:55 — REGNUM Итоги встречи «нормандской четверки» в Париже как характеризовать как «движение от гибридной войны к гибридному миру», заявил в своем комментарии 10 декабря украинский политический эксперт Валерий Песецкий.

Эксперт отмечает — вполне очевидно, что в отличие от минских соглашений, которые не имели четких временных границ по исполнению, нынешняя встреча в процесс мирного урегулирования внесла четкие временные обязательства сторон.

«И эти сроки были озвучены первыми лицами публично. Это внушает надежду, что процесс сдвинется наконец с мертвой точки. Открытым остается вопрос: а куда он двинется», — отмечает политолог.

Пока очевидно одно, заявляет Песецкий — при абсолютно разном прочтении минских соглашений стороны сошлись на развертывании процесса деэскалации.

«Обмен пленными, дальнейший развод вооруженных сил, режим прекращения огня — это то, что сегодня по силам как президенту Украины, так и главе РФ. И это — замечательно. Любой мир, даже гибридный, лучше, чем война. Когда будет пройден этот этап у сторон возникнет выбор, остановиться под любым предлогом на стадии замороженного конфликта или двинуться в сторону его дальнейшего политического урегулирования», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко кратко подвел главные итоги саммита с точки зрения Киева: полное бессрочном прекращении огня до конца 2019 года; взаимное освобождение удерживаемых лиц «всех установленных на всех установленных» до 31 декабря; дальнейшее разведение войск еще на трех участках.