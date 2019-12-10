Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Вашингтон вводит персональные санкции в отношении главы управления МВД России по Грозному Аслана Ирасханова. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно пресс-релизу, Ирасханов внесён в санкционный список Соединённых Штатов «за причастность к серьёзным нарушениям прав человека». В сообщении утверждается, что он, «по всей видимости, несёт ответственность за казнь в общей сложности 27 человек».

Указанные деяния, по мнению американской стороны, имели место, когда Аслан Ирасханов занимал должность «главы подразделения полиции А.А. Кадырова».

«Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Чечне, которые включают широко распространённые случаи внесудебных убийств, пыток, насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов», — заявляют в Госдепартаменте.

Отмечается также, что «российское правительство не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям и нарушениям, что создаёт атмосферу безнаказанности».

Российская сторона пока официально не прокомментировала заявления внешнеполитического ведомства США.