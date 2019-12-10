Москва, 10 декабря 2019, 19:49 — REGNUM Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Обращаясь к режиссеру Александру Сокурову (члену СПЧ), который предложил «придумать Россию заново», глава государства отметил, что «страну придумать» вряд ли можно. После этого Путин обратился к истории и напомнил о Ленине, у которого «ещё какие-то клички были» (кроме «Ленин» и «Старик»):
Напомним, Бутовский полигон (Ленинский район, Московская область) известен как место массовых захоронений жертв репрессий. Путин посещал этот полигон в 2007 году.
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