Москва, , 19:48 — REGNUM Рассказы главы МВД Украины Арсена Авакова о «сдавших нервах» Суркова на саммите в Париже не соответствуют реальным событиям, сообщил 10 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос сотрудников РИА Новости по этому поводу Дмитрий Песков опроверг сам факт такого «инцидента».

"Нет. Не было», — коротко ответил Песков.

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков выступил в украинских СМИ с рассказом о том, что в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже у помощника президента России Владислава Суркова якобы «сдали нервы» и это проявлялось в том, что он бросал бумаги «на стол или на пол».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Париже завершился саммит «нормандской четвёрки», состоявшийся впервые с 2016 года. Встреча была посвящена реализации Минских соглашений, выполнение которых Украина саботирует почти четыре года.

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