Брюссель, , 19:27 — REGNUM Главным результатом прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» является открытие «окна возможностей» для реализации Минских соглашений, сообщается в заявлении дипломатической службы ЕС, опубликованном 10 декабря.

В заявлении указано, что важное значение имеет быстрое и тщательное осуществление Минских соглашений.

В дипслужбе ЕС считают, что саммит в Париже стал возобновлением взаимодействия сторон в рамках «нормандского формата».

«Новая динамика переговоров в «нормандском формате» представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации Минских договоренностей», — указано в заявлении дипслужбы ЕС.

Отмечается, что Минские соглашения «остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что обеспечит существенное улучшение отношений между ЕС и Россией».

При этом Брюссель ожидает, «что Россия использует свое влияние для полного выполнения Минских соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Париже завершился первый за три года саммит «нормандской четверки» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины.

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