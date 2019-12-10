Вильнюс, , 19:21 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 декабря, повторил своё требование отставки министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича. Об этом он заявил во время своей поездки в Утяну. «Правительство должно понять, что, оставляя этого министра, оно дискредитирует не кого-то другого, а само себя», — сказал Науседа. Его слова цитирует прибалтийское новостное агентство BNS.

Науседа пообещал, что этот вопрос не оставит и намекнул, что Наркевичем руководит человек «с другой фамилией». Имел ли он ввиду партийного руководителя министра, председателя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемара Томашевского, осталось неясным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наркевича, делегированного от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), обвиняют в использовании служебного положения для личных нужд: частных обедов за счёт казны, фиктивном проживании в служебной квартире в Вильнюсе, которой на самом деле пользовалась его дочка и другие проступки.

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