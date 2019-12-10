Киев, , 19:20 — REGNUM Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытой части «нормандского саммита» в Париже «как будто Порошенко написал», заявил 10 декабря депутат Рады от фракции «Европейская солидарность», экс-глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Арьев считает, что четкое разделение газового и политического аспектов было правильным решением президента Украины.

«Есть два момента, к которым остаются вопросы и которые выглядят в определенной степени тревожными. Первый — в каком виде окажется формула Штайнмайера, указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти», — отмечает парламентарий. Второй момент, по словам политика — что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе Донбасса.

Как депутат парламента Украины, Арьев обещает «следить за ситуацией и в дальнейшем контролировать действия власти».

ИА REGNUM напоминает, что в согласованном итоговом документе «нормандского саммита» указано, что «формула Штайнмайера» будет включена в украинское законодательство«согласно версии, согласованной нормандской четверкой и трехсторонней контактной группой».

Президент России Владимир Путинзаявил, что Украина должна будет прописать «особый статус» в Конституции, чтобы синхронизировать достижение перемирия с проведением политических реформ, предусмотренных минскими соглашениям.

«Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях», — сказал российский лидер на пресс-конференции после встречи.