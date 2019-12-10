Москва, , 19:27 — REGNUM Результаты от состоявшегося 9 декабря «нормандского саммита» есть, но они очень незначительные. Об этом 10 декабря заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Главный итог вчерашней встречи в том, что она состоялась. По большому счету, ни одного глобального или важного вопроса с точки зрения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины не обсуждалось и не был решено. Все эти мелкие вещи можно было решить в существующем переговорном формате легко», — сказал Мартынов.

По мнению политолога, украинская делегация пыталась сломать «минский формат» и ей это не удалось.

«Это процесс ради процесса. Встреча была инициирована украинским президентом — она ему нужна, чтобы выйти на престижный международный уровень», — отметил эксперт.