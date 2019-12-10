Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Запись в Книге почётных гостей сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Госдеп 10 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

https://web.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10221440634314972

Напомним, Лавров 10 декабря прибыл с официальным визитом в Госдеп на встречу с американским коллегой Майком Помпео.

Сейчас Лавров и Помпео ведут переговоры. Планируется встреча Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом.

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