Вильнюс, , 19:11 — REGNUM

Только 43% жителей Литвы довольны уровнем демократии в своей стране (в странах ЕС этот показатель в среднем 52%), а только 35% верят, что их мнение что-то значит для властей прибалтийской республики (в других странах ЕС в среднем 59%). Это самый низкий результат после Кипра, Греции и Италии. Такие данные исследования «Евробарометра» сегодня, 10 декабря, представлены пресс-службой Европарламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В то же время жители Литвы в целом остаются одними из самых больших еврооптимистов в ЕС. 58% респондентов исследования в Литве уверены в эффективности демократии в других странах Евросоюза, вне Литвы. В других странах ЕС этот показатель в среднем составляет 52%. Однако вера в личное влияние на Евросоюз в целом в Литве остаётся низкой. Только 33% считают, что лично могут повлиять на различные процессы в сообществе.