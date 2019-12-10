Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Госдеп США, где запланирована его встреча с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает 10 декабря РИА Новости.

Главу МИД РФ сопровождают российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Уточняется, что после встречи с Помпео Сергей Лавров будет принят президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из центральных тем визита главы МИД РФ в США будет вопрос контроля за вооружениями и проблема скорого окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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