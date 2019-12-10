Вильнюс, , 18:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы подписало контракт о покупке 4 млн таблеток йода у компании Armila. Сумма контракта, по данным ведомства, составила 1,3 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. Таблетки с йодом закуплены «на случай аварии на Белорусской АЭС».

Компания Armila принадлежит торговой корпорации США Walgreens и входит в концерн Walgreens Boots Alliance.

В Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».