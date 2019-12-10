Киев, , 18:52 — REGNUM Переговорная позиция Украины по урегулированию в Донбассе должна быть сформирована не из прошений, а из готовности к борьбе, заявил украинский эксперт Юрий Бутусов сегодня, 10 декабря, комментируя итоги «нормандского саммита».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт заявил, что «планом Б» надо не угрожать, «план Б» надо реализовывать, тогда к словам Киева начнут относиться серьезно.

«И не надо строить никакую стену и придумывать несуществующую панацею. Стена у нас уже есть — это украинская армия», — заявил Бутусов.

Также он отметил, что Украина должна наносить ущерб «агрессору», приведя пример «войны» Нафтогаза с Газпромом.

Также он призвал украинскую власть начать «профессионально воевать» в Донбассе — без наступлений, от обороны.

«Чтобы не заробитчане в армию шли, а профессионалы. Начнем наконец-то не на словах, а на деле, реформу армии на шестом году войны, дадим генералам доктрину локальной войны согласно действующим ограничениям, но поставим цель убивать не 30−40 наемников в месяц, а хотя бы 300−400… И тогда у Путина появится интерес к миротворцам», — отметил Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Зеленский не раз заявлял, что не видит военного пути урегулирования ситуации в Донбассе.