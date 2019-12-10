Вильнюс, , 18:48 — REGNUM Снижение избирательного порога в парламент Литвы с 5% до 3% для партий и с 7% до 5% для коалиций приведёт к хаосу в политической жизни страны, считает президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря. Так он прокомментировал уже принятое парламентом решение.

По его словам, снижение порога до 4% ещё можно назвать рациональным, что будет соответствовать порогу при муниципальных выборах в Литве, но снижение до 3% «приведёт к хаосу». Если начнёт действовать система, утверждённая сегодня парламентом, то Науседа ожидает прохождения в парламент Литвы сил, которые «дестабилизируют деятельность правящей коалиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о снижении выборного порога сегодня парламент Литвы принял. Науседа может воспользоваться правом вето, однако парламент технически его может преодолеть.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве снижен порог прохождения в парламент