Москва, 10 декабря 2019, 18:48 — REGNUM Планам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова взять под контроль российско-украинскую границу не суждено сбыться, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Авакова о том, что Украина может «взять границу» за два дня.
Напомним, как сообщалось ранее, Аваков после саммита «нормандской четвёрки» заявил, что «компромисс может быть: мы не за месяц возьмём границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?»