Москва, , 18:48 — REGNUM Планам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова взять под контроль российско-украинскую границу не суждено сбыться, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Авакова о том, что Украина может «взять границу» за два дня.

«Этого не может произойти по определению. Это просто неудачная шутка. Я очень хорошо помню ход боевых действий в 2014 году, ещё до всякого Иловайска Украина попыталась взять под контроль границу между Донецкой республикой и Россией. Они пошли с юга «кишкой» на север. Чем всё закончилось? Они зашли на российскую территорию и были интернированы. Все очень хорошо это помнят», — сказал Юсин.

Напомним, как сообщалось ранее, Аваков после саммита «нормандской четвёрки» заявил, что «компромисс может быть: мы не за месяц возьмём границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?»