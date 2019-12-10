Калининград, , 18:43 — REGNUM Правительство Калининградской области приняло решение о субсидировании покупки жилья приезжим высококвалифицированным специалистам социальной сферы — в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания и культуры. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выплаты составят 70% от фактической стоимости, но не более 2,5 млн рублей. При этом, согласно новому порядку, разработанного региональными министерствами социального блока по поручению губернатора Антона Алиханова, выплата будет производиться либо единовременно, либо ежемесячно в размере до 70% платежа, вносимого по ипотечному кредиту, отметил вице-премьер Илья Баринов.

Муниципальные образования, испытывающие нехватку кадров в социальной сфере, при трудоустройстве в которых будет работать программа, будут обозначаться самими региональными властями. «Сегодня у нас достаточно высокий дефицит кадров — это 71 врач-педиатр и ещё 46 таких участковых специалистов, 138 фельдшеров скорой медицинской помощи, 93 социальных работника и 195 педагогов», — признал Баринов.

Пока на программу в областном бюджете заложили 20 млн рублей, но в случае высокой потребности эту сумму намерены дополнять.