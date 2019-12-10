Тбилиси, , 18:40 — REGNUM У здания парламента Грузии, где уже долгое время стоят различные палатки, в основном оппозиционно настроенных по отношению к нынешней власти активистов и граждан, 10 декабря появился «очаг протеста» сторонников правящей партии «Грузинская мечта».

Молодые активисты движения «Сохраним жизнь», которые представились как сторонники правящей партии, установили свою палатку на проспекте Руставели рядом с палатками, в которых выражают протест родственники находящегося в тюрьме священника Георгия Мамаладзе, сторонники отцов убитых детей, соратники Ираклия Окруашвили, а также гражданские активисты из движений, поддерживающих все акции протеста «Национального движения» и остальной оппозиции.

На палатке сторонников власти на оранжевом фоне изображены портреты «апологетов» нынешних и бывших лидеров партии экс-президента Михаила Саакашвили, и красный отпечаток ладони, символизирующий кровь граждан, пролитую за годы правления «Национального движения».

Отвечая на вопросы журналистов о цели своей акции, представители движения «Сохраним жизнь» ответили, что «проспект Руставели — общий, право на выражение протеста есть у каждого гражданина», и они решили воспользоваться этим своим правом. По словам активистов движения, они не позволят оппозиции возобновить деструктивные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные акции протеста оппозиция возобновила в Тбилиси после того, как парламент не смог утвердить поправки в Конституцию, предусматривающие переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. В ходе акций протеста активисты оппозиции прибегали к крайним мерам выражения протеста, устраивали пикеты и блокировали входы в парламент и другие государственные структуры, в связи с чем полиция дважды применила силу и разогнала митингующих.

Оппозиция перешла к локальным акциям протеста. Спустя несколько дней, по призыву и при участии представителей аккредитованного в Грузии дипкорпуса, оппозиция и правительство начали переговоры. Позднее обратились за рекомендациями к международным организациям. Последние заявления правящей партии, сделанные после совещания политсовета, стали для оппозиции сигналом того, что «Грузинская мечта», вероятно, пойдет на уступки в вопросе реформы избирательного законодательства. Лидеры оппозиции заявили о временной приостановке активного протеста.