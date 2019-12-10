Киев, , 18:36 — REGNUM «Оснований для эйфории нет, встреча в Париже показала, что России нельзя доверять», — заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя сегодня, 10 декабря, итоги «нормандского саммита».

По мнению Порошенко, саммит показал, что короткого пути к миру в Донбассе не существует. Также он выразил мнение, что российскую сторону больше интересовали газовые вопросы.

Экс-президент отметил, что возвращение на российский «газовый крючок» — большая опасность для Украины. Он считает, что в ближайшие недели противодействие именно «этой угрозе» выйдет на передний план.

Бывший глава Украины считает, что «красные линии», которые ранее на акциях протеста обозначило общество, стали оберегом на «нормандском саммите». Он поблагодарил людей, которые принимали участие в таких акциях.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский заявил журналистам, что в ходе переговоров в Париже стороны «разблокировали» вопрос энергетического сотрудничества.

«И уже на уровне советников сейчас будут обсуждать возможность [поставок газа], формат, объем, цену, детали договора о транзите газа. Это очень важно для всех: и для Украины, и для энергетической безопасности Европы. Думаю, там у нас очень неплохие шаги», — сказал Зеленский.