Москва, , 18:32 — REGNUM При случае министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обойдётся и без президента Украины Владимира Зеленского, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Позиция Авакова совершенно понятна. Он играет роль пахана. Он показывает, что он политический пахан. Он показывает, что «я контролирую, я даю сигналы улице, я даю сигналы Зеленскому». Он при случае обойдётся без Зеленского. Он играет на себя. На своё политическое будущее, — сказал Морозов. — Вопрос в том, как в этой ситуации поведёт себя президент?»

У Зеленского, как полагает Морозов, всего два варианта — либо прогнуться, но это всё равно что прогнуться перед бандитом, либо найти способ не прогибаться, обратившись к другой части украинского общества.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков рассказал о поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском саммите» в Елисейском дворце. По словам Авакова, Зеленский был резок в отношении российского министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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