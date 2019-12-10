Брюссель, 10 декабря 2019, 18:30 — REGNUM Угрозой суверенитету Европейского союза назвал американские санкции против «Северного потока — 2» Восточный комитет немецкой экономики в опубликованном 10 декабря заявлении.
Комментируя решение Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2», глава комитета Оливер Хермес заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет Соединённых Штатов вводит санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
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