Брюссель, , 18:30 — REGNUM Угрозой суверенитету Европейского союза назвал американские санкции против «Северного потока — 2» Восточный комитет немецкой экономики в опубликованном 10 декабря заявлении.

Комментируя решение Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2», глава комитета Оливер Хермес заявил:

«Попытка оказать влияние со стороны Соединённых Штатов стала бы не просто недружественным актом, она бы нанесла огромный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на основе взаимоуважения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый оборонный бюджет Соединённых Штатов вводит санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

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