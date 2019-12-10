Тбилиси, , 18:27 — REGNUM Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск братьев Караманишвили и не отменил свое ранее вынесенное решение по делу грузинской телекомпании «Рустави 2». Об этом сообщила сама телекомпания в своем информационном выпуске 10 декабря.

«Коллегия Европейского суда по правам человека в составе 5 судей сочла неприемлемым рассмотрение иска братьев Караманишвили. Соответственно, вердикт, вынесенный 18 июля, остается в силе и пересмотру не подлежит», — сообщила телекомпания.

Братья Леван и Георгий Караманишвили считались формальными владельцами телекомпании «Рустави 2», за которой стояли интересы «Единого национального движения» и его лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Бывший коллектив телекомпании этого и не скрывал и строил свою редакционную политику на пропаганде идей и проведении интересов партии Саакашвили.

Иск в ЕСПЧ подали адвокаты телекомпании после того, как все инстанции грузинской судебной системы вынесли решение о возвращении «Рустави 2» ее бывшему владельцу Кибару Халваши. Бизнесмен Халваши утверждал, что правительство Саакашвили вынудило его уступить телекомпанию, и требовал восстановления своего права собственности на нее. Адвокаты братьев Караманишвили обжаловали решение грузинского правосудия в ЕСПЧ, но Страсбургский суд никаких нарушений прав человека в актах всех судебных инстанций Грузии не обнаружил. После оглашения решения ЕСПЧ Кибар Халваши вступил во владение телекомпанией, назначил нового генерального директора — своего адвоката Паату Салия. А весь бывший состав телекомпании вскоре покинул ее и через некоторое время основал новые телеканалы, в том числе крайне оппозиционный нынешнему правительству Грузии так называемый «Главный канал» («Мтавари архи»).

Братья Караманишвили обжаловали решение ЕСПЧ от 18 июля, но 10 декабря суд окончательно отказал им в удовлетворении и этой жалобы.