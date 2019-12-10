Курск, , 18:23 — REGNUM Представитель Курской области в Совете Федерации и бывший губернатор Александр Михайлов просит депутатов горсовета оценить деятельность депутата Максима Васильева, который, по мнению экс-главы региона, его оскорбляет. Как сообщил портал 46tv, соответствующее письмо было направлено в адрес главы горсовета Аллы Чертовой.

Максим Васильев (КПРФ) опубликовал онлайн-петицию с требованием отставки Михайлова из Совета Федерации. Её уже подписали несколько сотен человек. Михайлов же в обращении к Чертовой заявил, что действия Васильева «оскорбляет его как государственного служащего». Также он потребовал предоставить информацию о работе Васильева — сколько заседаний горсовета он пропустил, какие вносил предложения и поступали ли на него жалобы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Михайлов был назначен сенатором осенью 2018 года — вскоре после своей отставки с поста главы региона.

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