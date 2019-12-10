Киев, , 18:14 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. Теперь он подозревается в государственной измене, выразившейся в подписании Минских соглашений.

Об этом 10 декабря сообщил журналистам украинский юрист Андрей Портнов.

В заявлении Порошенко обвиняют в том, что он согласовал с «нормандской четверкой» договоренности о проведении выборов в республиках Донбасса, не дожидаясь передачи под контроль Украины границы ДНР и ЛНР с Россией.

По мнению Андрея Портнова, этот факт можно считать государственной изменой.

Напомним, против Порошенко на Украине возбуждено уже 13 уголовных дел, главным образом в сфере коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент России Владимир Путин заявил, что передача Киеву контроля за границей республик Донбасса с Россией приведёт к массовым убийствам жителей ДНР и ЛНР.

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