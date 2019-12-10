Москва, , 18:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что на Параде Победы 9 мая главными гостями всегда будут Ветераны Великой Отечественной войны. Об этом президент сказал сегодня, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека и развитию гражданского общества.

На заседании СПЧ речь зашла о том, что на Парад Победы в последние годы приходит все больше и больше «гламурных людей».

Путин подчеркнул, что власти всегда стараются пригласить на Парад Победы максимальное число ветеранов Войны.

«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы их не можете не видеть на трибунах», — сказал Путин.

Что касается «гламурных людей», то их российский лидер особо не замечает, так как на Параде у него много обязанностей. При этом президент считает, что в целом наличие «гламурных людей» на Параде это не такая уж и негативная тенденция.

«Какой-то гламур там появляется? Я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания. Ну, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но вы знаете, что сейчас в голову пришло. Если уж гламурные люди интересуются парадом, то в этом что-то есть и положительное», — заявил глава государства.

Также президент отметил. что на Парад стараются приглашать людей, которые сделали что-то особенное для страны, в том числе в очень сложных условиях, которые сопряжены с опасностью для здоровья.